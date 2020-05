GTA 5, guida: come fare soldi facili rapinando i passanti

Nelle fasi iniziali della storia di Grand Theft Auto V il portafoglio dei protagonisti è quasi sempre vuoto e ci vorrà un po' prima che la loro attività criminale gli permetta di disporre delle quantità necessarie di denaro per acquistare armi, veicoli e tanto altro. Ecco quindi qualche piccolo trucco per iniziare a mettere da parte qualcosina.

Se non avete alcuna intenzione di procedere all'assalto dei furgoni blindati in GTA 5, allora potreste darvi a delle piccole rapine grazie alle quali sottrarrete il denaro ai passanti che lo prelevano presso uno dei tanti ATM (ovvero i Bancomat). Le stazioni per il prelievo del denaro sono sparse in tutte le città e potreste trovarne una presso tutte le principali attività commerciali come supermercati, stazioni di rifornimento e altre tipologie di negozi. Una volta individuato un Bancomat, restate in attesa che qualcuno si avvicini per prelevare del denaro e poi, quando ha terminato, seguitelo fino a raggiungere un luogo isolato. A questo punto potete decidere se eliminare l'obiettivo a pugni o con un'arma (meglio se silenziata), così che lasci cadere la refurtiva, solitamente di qualche centinaio di dollari. Non dimenticate di allontanarvi il prima possibile dal luogo del delitto, poiché nel giro di qualche secondo potrebbero arrivare testimoni, ambulanza e polizia.

