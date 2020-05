GTA 5: guida ai controlli su PC, come configurare tastiera e joypad

Gli utenti PC di GTA 5 hanno diverse opzioni a disposizione per personalizzare i controlli di gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo come configurare la tastiera e il joypad per l'uso delle armi, l'esplorazione, il cambio del personaggio, le fasi di guida a bordo dei veicoli e altro ancora.

Con l'arrivo a sorpresa di GTA 5 gratis su Epic Games Store, sono molti i giocatori che possono mettere mano al capolavoro di Rockstar su Personal Computer.

Per aiutarvi ad adattare al meglio il gioco alle vostre esigenze, di seguito vi proponiamo una serie consigli utili a personalizzare i controlli e le impostazioni di Grand Theft Auto 5 su PC, tenendo conto di tutte le funzioni del gioco.

Come personalizzare i comandi da tastiera

La maggior parte dei comandi da tastiera può essere riassegnata a uno specifico tasto. L'unica eccezione sono i comandi di navigazione nei menu, solitamente impostati come segue: tasti freccia e gruppo WASD (rispettivamente: avanti, sinistra, indietro e destra) per selezionare, pulsante sinistro del mouse o Invio per confermare e pulsante destro del mouse, Indietro o Esc per uscire.

Il tasto Esc serve anche per uscire/tornare indietro in altri menu e interfacce, come per esempio quelli del cellulare iFruit. Se su schermo non è presente alcun menu, premendo Esc metterete il gioco in pausa, mentre il tasto destro del mouse serve a tornare indietro nella maggior parte dei menu. Se non volete assegnare funzioni ai pulsanti extra del vostro mouse, potete provare a modificare la modalità di input via mouse in DirectInput.

Nei menu, inoltre, la rotellina del mouse serve solitamente a far scorrere verso l'alto o il basso gli elementi da selezionare, o il menu stesso. Per confermare un percorso sul GPS nel menu Interazione, invece, cliccate col pulsante sinistro del mouse sulla parte sinistra dell'elemento desiderato del menu del GPS. Se l'operazione è possibile, il puntatore del menu assumerà l'aspetto di un dito indice.

Come accedere alla console per attivare i trucchi

Per attivare la console e accedere al riquadro dei trucchi, premete il tasto tilde "~" (il tasto accanto all'1, in alto a sinsitra). All'interno di questo riquadro è possibile inserire una gran varietà di codici dagli effetti più vari, come l'invincibilità e le armi con munizioni infinite. Per saperne di più in proposito, vi rimandiamo direttamente alla nostra guida ai trucchi di GTA 5.

Come configurare il joypad in GTA 5 per PC

Chi preferisce il controller alla tastiera, può giocare utilizzando un qualsiasi controller XInput (per esempio, un controller per Xbox 360, Xbox One, PS3 o PS4) o i modelli di controller DirectInput supportati, come quelli per PS4. La maggior parte degli altri controller DirectInput può essere configurata tramite la funzione "Calibrazione controller" del menu relativo ai controller.

Controlli per le armi

La rotellina del mouse si comporta diversamente all'interno della ruota delle armi a seconda che TAB sia tenuto premuto o meno. Nel secondo caso, la rotellina serve a far scorrere il set di armi a disposizione in quel momento. Nel primo, a scorrere le armi disponibili per lo slot selezionato.

Per selezionare istantaneamente un'arma, invece, potete premere il tasto a essa assegnato (predefiniti: da 0 a 9). Premendo il tasto una volta, si seleziona la prima arma nello slot. Con ulteriori pressioni del tasto si fanno scorrere le armi di quello slot. La rotellina del mouse è poi utilissima nella visuale in prima persona: quando si mira è possibile ingrandire la visuale o passare al mirino.

Controlli per i veicoli

I comandi di volo predefiniti sono i tasti del tastierino numerico. Se la vostra tastiera non include un tastierino numerico, per volare dovrete utilizzare il mouse o riassegnare i comandi di volo. Se incontrate difficoltà a controllare i veicoli col mouse, provate a regolare la sensibilità del mouse e a modificare le impostazioni di centramento automatico. Ricordate sempre che la vostra destrezza alla guida e in volo è influenzata dal livello di abilità del vostro personaggio di gioco.

Per impostazione predefinita, i comandi di guida e di volo sono comandi da tastiera. Per sterzare col mouse, occorre tenere premuto il comando di aggiramento (pulsante sinistro del mouse). Per usare i comandi da mouse senza dover tenere premuto alcun tasto o pulsante, modificate l'opzione dei comandi di guida/volo/immersione con sommergibili passando da "Visuale" a "Veicolo": in questo modo, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, invece di sterzare sposterete la visuale.

Per impedire il centramento automatico della visuale quando si è alla guida di un veicolo con visuale in prima persona, impostate l'opzione "Centra automaticamente visuale su veicoli (prima persona)" su "No". Se quando guidate in prima persona preferite una visuale dal paraurti anziché quella dall'abitacolo, imposta l'opzione "Cofano veicolo (prima persona)" su "Sì".

Controlli per il cambio del personaggio

Per passare da un personaggio all'altro, è possibile usare i rispettivi tasti di scelta rapida (F5-F8). In Freemode, tenendo premuto il tasto di scelta rapida di un personaggio richiamerete la ruota sul corrispondente personaggio già selezionato, e sarà sufficiente rilasciare il tasto per controllare quel personaggio. Nelle missioni in cui è possibile cambiare personaggio, è sufficiente premere rapidamente il tasto di scelta rapida corrispondente al personaggio desiderato per vestirne istantaneamente i panni.

Controlli per il cellulare iFruit

Per effettuare chiamate, cercare e accettare missioni e attività, navigare sul web e molto altro, è possibile utilizzare il cellulare del gioco iFruit, controllato quasi interamente tramite i pulsanti e la rotellina del mouse. Per impostazione predefinita, il pulsante centrale serve ad accedere al cellulare, mentre con la rotellina è possibile selezionare l'elemento desiderato. Col pulsante sinistro si conferma la selezione, col destro si annulla o torna indietro. Anche questi comandi possono essere riassegnati a vostro piacimento.

Controlli per gli acquisti

Se avete bisogno di rinfoltire il vostro arsenale, potete usare il mouse direttamente sui prodotti esposti sugli scaffali di Ammu-Nation: cliccate sull'arma da acquistare o potenziare. Tenete premuto il pulsante sinistro per esaminare (muovi il mouse per far ruotare l'arma). Per dare un'occhiata intorno, invece, spostate il puntatore ai bordi dello schermo.

È possibile utilizzare il mouse per muovere la visuale anche negli altri negozi, nei guardaroba e in altri menu: è sufficiente tenere premuto il tasto sinistro quando il puntatore assume la forma di una mano e poi muovere il mouse.

Controlli per l'editor Rockstar

Infine, per attivare/disattivare le varie modalità di registrazione senza dover accedere al menu di cambio del personaggio, potete usare i tasti di scelta rapida dell'Editor (predefiniti: F1, F2, F3). L'editor di Rockstar può essere sfruttato per creare filmati e montaggi in GTA 5, funzione che è stata sfruttata addirittura per realizzare video promozionali come Customer is King di Dj Solomun.