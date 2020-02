GTA 5 è immortale: ecco quanto ha venduto ogni anno dal 2013 al 2019

Nel presentare gli ultimi risultati finanziari di Take Two, i vertici del colosso videoludico nordamericano hanno svelato il record con 120 milioni di copie vendute di GTA 5 e confermato, così facendo, l'inarrestabile successo del kolossal a mondo aperto di Rockstar Games.

Il celebre analista e insider Daniel "ZhugeEX" Ahmad ha così tratto spunto dall'ultimo report finanziario di Take Two per ripercorrere la storia commerciale di GTA 5, cominciando ovviamente dal suo arrivo su PS3 e Xbox 360 a fine 2013 fino ad arrivare ai dati snocciolati per le vendite registrate nell'ultimo anno solare.

Eccovi allora un breve riassunto delle copie di Grand Theft Auto V vendute ogni anno dal 2013 al 2019 a livello globale:

2013: 32,5 milioni di copie

2014: 12,5 milioni

2015: 15 milioni

2016: 15 milioni

2017: 15 milioni

2018: 10 milioni

2019: 20 milioni

I fattori che hanno portato GTA 5 ad essere il videogioco più venduto del decennio sono molteplici, dalla strategia attuata da Rockstar per lanciarlo su sistemi last-gen per poi operare una veloce rimasterizzazione su PC, PS4 e Xbox One fino ad arrivare all'incredibile sequela di aggiornamenti gratuiti che hanno caratterizzato il comparto multiplayer di GTA Online.

A quest'ultimo è certamente dovuto il sorprendente dato delle 20 milioni di copie vendute nel 2019, con il lancio dell'espansione Casinò e Resort Diamond e delle numerose attività ad essa correlate.