GTA 5 è inarrestabile, ancora al vertice della classifica italiana

GTA 5 è stato il gioco più venduto del 2019 nel Regno Unito (almeno fino ad oggi) e il più scaricato a luglio dal PlayStation Store, ma non solo perchè il titolo Rockstar continua a guidare la classifica software italiana relativa alla settimana 33/2019.

Recentemente Grand Theft Auto V ha subito un corposo taglio di prezzo con numerosi rivenditori e grandi catene che hanno messo in vendita il gioco a 19.99 euro, fattore che determinato un'ulteriore notevole spinta nelle vendite. Un risultato incredibile per un gioco in commercio dal 2013.

Classifica italiana 26 agosto 2019

GRAND THEFT AUTO V CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION SUPER MARIO MAKER 2 RED DEAD REDEMPTION 2 CALL OF DUTY BLACK OPS 4 FIFA 19 F1 2019 NEED FOR SPEED RIVALS

Per il resto non ci sono particolari sorprese per quanto riguarda la classifica italiana (aggregata e non divisa per singole piattaforme) con Crash Team Racing Nitro-Fueled al secondo posto e Minecraft PlayStation 4 Edition in terza posizione.

Super Mario Maker 2 occupa il quinto posto seguito da Red Dead Redemption 2 e Call of Duty Black Ops 2. FIFA 19 è ancora in classifica all'ottavo posto, seguito da F1 2019 e Need for Speed Rivals.