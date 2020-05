GTA 5 incontra Avengers Endgame: la mod con Iron Man è pronta ed è scaricabile gratis!

La popolarità della sua serie di mod di GTA 5 su Thanos e gli Avengers spinge il celebre sviluppatore amatoriale JulioNIB a proseguire su questa strada per dedicare il suo ultimo progetto fan made all'eroe più iconico di Avengers Endgame: la nuova mod gratuita di GTA 5 con Iron Man è disponibile!

Per celebrare il lancio del suo ultimo lavoro, JulioNIB ha confezionano un filmato esplicativo che illustra le abilità del nuovo personaggio di Grand Theft Auto V e descrive le modalità di installazione di questo DLC amatoriale.

Grazie alla mod di Iron Man da Avengers Endgame, gli appassionati di GTA 5 possono librarsi in volo e scatenare tutta la potenza dell'ultimo esoscheletro di Tony Stark. Il sistema escogitato dal modder prevede l'adozione di una serie tutta nuova di animazioni per rappresentare a schermo le mosse e le tecniche di combattimento del personaggio.

La mod in questione può essere scaricata in via del tutto gratuita dagli utenti PC di GTA 5 attraverso le pagine del portale Patreon di JulioNIB: sul portale è disponibile anche un tutorial per effettuare correttamente l'installazione della mod. Chissà, magari il buon Iron Man di Avengers Endgame saprà porre un freno all'ondata di violenza che sta attraversando Los Santos per colpa delle gang di teppisti alieni che terrorizzano GTA Online.