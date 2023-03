GTA 5 incontra Hogwarts Legacy: l'incredibile crossover è realtà grazie alle mod

Hogwarts Legacy è senza alcun dubbio il gioco più caldo di questi primi mesi del 2023, capace di ottenere grandi consensi di critica e pubblico oltre ad un notevole successo commerciale. Perché allora non allargare ancora di più i suoi orizzonti, magari inserendolo nel contesto videoludico di Grand Theft Auto V?

E' ciò che sta provando a fare il modder JulioNIB, al lavoro su una mod volta a far incontrare i kolossal Rockstar Games e Avalanche Software. Con la sua creazione, l'autore permette di poter utilizzare i tipici incantesimi di Hogwarts Legacy (come Avada Kedavra, Incendio, Lumos o Confringo) per scatenare il caos attraverso Los Santos, come mostrato in un video-gameplay di prova. Ciliegina sulla torta, la presenza di una scopa volante con cui muoversi liberamente attraverso il mondo di gioco. E sì, sarà possibile scatenare magie anche in sella al nostro strumento magico.

Al momento la versione beta della mod è disponibile soltanto via Patreon, ma JulioNIB intende pubblicare presto o tardi una versione pubblica del suo lavoro, accessibile così al più vasto pubblico possibile. Non è chiaro quando la mod sarà a tutti gli effetti disponibile, ma in ogni caso già adesso i risultati sembrano piuttosto incoraggianti.

Nel frattempo GTA 5 ha generato oltre 8 miliardi di ricavi dal lancio nel 2013 ad oggi, rivelandosi il più grande successo della storia Rockstar. Passando invece al Wizarding World, chissà se un domani il Quidditch arriverà in Hogwarts Legacy oppure no, tramite un DLC che farebbe felici i fan.