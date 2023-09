GTA 5: il primo incontro con Trevor, uno dei personaggi più folli di Rockstar

Grand Theft Auto V ha conquistato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo grazie in particolare al suo cast di protagonisti, tanto variegato in termini di personalità quanto fuori di testa e sopra le righe. Ma un personaggio in particolare è rimasto ben impresso nella memoria dei fan.

Trevor Philips va decisamente oltre la caratterizzazione di qualunque altro personaggio principale mai offerto da un gioco di Grand Theft Auto: si tratta di un completo folle egomaniaco e schizofrenico, meritatamente tra i personaggi più folli di sempre in GTA che non si fa alcun tipo di problema a compiere gli atti più pericolosi deplorevoli pur di ottenere un qualunque vantaggio. Una scheggia impazzita e di conseguenza imprevedibile, che persino i suoi compagni Michael De Santa e Franklin Clinton faticano a tenere a bada.

Ma i giocatori dovranno aspettare un po' prima di fare la sua conoscenza nel corso della storia principale, dopo aver portato a termine una grossa rapina ad una delle gioiellerie più celebri di Los Santos (ricordate dove sono ambientati tutti i GTA?). Trevor vive in mezzo al deserto in una squallida struttura, gestisce una società incentrata sulla produzione e spaccio di metanfetamina (la Trevor Philips Industries) ed ha una tresca con Ashley Butler, in precedenza compagna di Johnny Klebitz, protagonista di GTA IV The Lost and Damned.

Trevor è proprio in compagnia di Ashley quando scopre al telegiornale della rapina alla gioielleria messa in atto da Michael, riconoscendo il modus operandi del suo vecchio compagno ritenuto morto diversi anni prima. La possibilità che il vecchio amico sia ancora vivo destabilizza l'uomo, che dunque esce dalla sua abitazione per prendere una boccata d'aria. Proprio in quel momento un furioso Johnny arriva sul posto per riprendersi la sua compagna, aggredendo verbalmente Trevor. Quest'ultimo, confuso e nervoso sulla possibilità che Michael sia ancora in vita, sfoga la sua frustrazione su Johnny, uccidendolo senza pietà a suon di calci e lanciandogli contro una bottiglia vuota.

Subito dopo Trevor assieme ai suoi soci raggiunge i restanti membri dei Lost, la gang di motociclisti di cui Johnny faceva parte. Dopo aver rivelato loro la brutta fine del loro compagno, poco dopo parte uno scontro a fuoco tra i due schieramenti, con Trevor che ha la meglio sui Lost. Questo è però soltanto l'inizio della sua nuova missione: scoprire se Michael è ancora vivo. Si recherà dunque a Los Santos, ritrovandosi con Michael e facendo la conoscenza di Franklin, formando così una nuova, instabile banda.

Cosa ne pensate del folle Trevor e quali sensazioni vi aveva trasmesso la prima volta che l'avete visto sui vostri schermi? Raccontateci tutto della vostra esperienza!