GTA 5 e Kayne West: il gioco nel video del nuovo brano, in collaborazione con Travis Scott

L'incontestabile successo di Grand Theft Auto V ha ormai trasformato il titolo Rockstar in un vero e proprio fenomeno di costume, con vendite record e una community incredibilmente vasta e attiva.

Fattori di tale rilevanza che hanno persino spinto la software house a scegliere di riproporre la produzione anche su console next-gen, trasformando GTA 5 nel primo gioco dal successo tale da consentirgli di approdare su tre differenti generazioni di console consecutive. Durante l'evento di presentazione della nuova ammiraglia Sony, infatti, è stato confermato l'arrivo di GTA 5 su PlayStation 5. Al momento non è disponibile una data di pubblicazione precisa, ma la finestra di lancio resta fissata per un generico 2021, anche se l'attesa per la versione PS5 di GTA 5 durerà almeno un anno, poiché Rockstar ha confermato che i giocatori possono attendersela per la seconda metà del prossimo anno.



Nel frattempo, il fenomeno GTA 5 continua a dilagare, tanto che la produzione è finita persino in uno dei brani di Kayne West. Il video musicale ufficiale del brano "Wash Us in The Blood", che potete visionare direttamente in apertura a questa news, include infatti delle sequenze tratte direttamente da GTA Online, modalità multiplayer online dello stesso Grand Theft Auto V. Il brano, di recente pubblicazione, è firmato congiuntamente da Kayne West e Travis Scott.