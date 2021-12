GTA 5 e Minecraft tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Continuano gli sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop, la Holiday Promo del 3 dicembre prevede tre giochi in offerta a prezzo scontato oltre ad una serie di altri vantaggi e bonus. Ecco cosa troviamo nella casella dell'ultimo giorno feriale della prima settimana di dicembre.

Il Calendario dell'Avvento GameStop del 3 dicembre prevede una selezione di giochi venduti a 25.98 euro l'uno: GTA V Premium Edition, Minecraft e Minecraft Nintendo Switch Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spryo Reignited Trilogy, in promozione a 16.98 euro anche le cuffie On Ear Junior a tema Pokemon.

Come di consueto però le sorprese non terminano certo qui e tra i bonus troviamo il Calendario dell'Avvento Funko! di Harry Potter con uno sconto del 40% (offerta valida fino al 12 dicembre), Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro invece di 367.98 euro, Xbox Series S con contenuti digitali per Rocket League e Fortnite in preordine a 299,98 euro, ricordiamo anche la possibilità di ottenere uno sconto di 10 euro sull'applicazione delle pellicole Mobile Outfitters acquistando uno dei prodotti del Calendario dell'Avvento.

Fino al 17 dicembre inoltre supervalutazione fino a 200 euro su PS4 e PS4 PRO usata, una buona occasione per dare indietro la propria console usata e acquistarne una nuova in vista delle festività di Natale.