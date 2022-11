GTA 5 in miniatura: con la mod Tilt-Shift sembra SimCity nextgen!

Dopo aver miniaturizzato l'Interregno di Elden Ring e le ambientazioni di Dark Souls, lo youtuber Flurdeh ha trasformato Grand Theft Auto 5 in un diorama interattivo in miniatura grazie alla visuale isometrica e all'effetto bokeh.

Per ottenere questo risultato, il creatore di contenuti ha sganciato la telecamera in terza persona del protagonista per modificare l'inquadratura e impostarla dall'alto attraverso una visuale simil-isometrica.

Completato questo primo passaggio, allo youtuber è bastato modificare l'illuminazione e la distanza focale per emulare l'effetto bokeh della tecnica fotografica del Tilt-Shift, donando al tutto l'aspetto di un modellino in scala dell'intera mappa open world di GTA 5. L'effetto diorama ricreato da Flurdeh viene ulteriormente accentuato dalla modifica del framerate, con tanto di effetto stop-motion accelerato per il traffico di Los Santos che trasforma Grand Theft Auto 5 in una sorta di SimCity nextgen.

L'ultimo progetto fan made di Flurdeh trasforma Grand Theft Auto 5 in un diorama interattivo in miniatura.