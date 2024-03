GTA 5: Mission Talita, una nuova mod per sensibilizzare i giocatori su un tema delicato

Sappiamo bene quale ruolo hanno le prostitute in GTA 5: picchiate, rapinate e spesso uccise, senza alcuna possibilità di salvezza o redenzione. Una situazione che, oltre la finzione del videogioco, è purtroppo la tragica realtà per tantissime donne in tutto il mondo, vittime di un contesto dal quale non è per niente facile uscire.

Mission Talita è una mod di Grand Theft Auto V creata da una associazione nordeuropea che si occupa di togliere le donne dalla strada per ridare loro una vita dignitosa. L'obiettivo di Mission Talita (dove Talita è anche il nome dell'organizzazione in questione) è proprio quello di salvare le prostituite in GTA V, come si legge chiaramente nella nota che accompagna il download:

"A Los Santos, le prostituite non hanno nessuna ancora di salvezza. Ogni giorno vengono picchiate, uccise e rapinate. Almeno fino ad oggi. Mission Talita è una esperienza alternativa basata sulle vittime della prostituzione, cambiando la narrazione vogliamo dare al giocatore un nuovo punto di vista facendo conoscere meglio il lavoro di Talita."

Potete scaricare la mod Mission Talita dal sito ufficiale, il download è completamente gratis ma potete supportare il lavoro dell'associazione acquistando il merchandising con il logo Mission Talita o in alternativa effettuando una donazione a piacere.