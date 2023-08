GTA 5: con una mod possiamo usare il microfono per dialogare con alcuni NPC

Bloc, un modder veterano all'interno della community di GTA e non solo, ha creato "Sentient Streets", una patch amatoriale che consente di scambiare un botta e risposta con alcuni personaggi di GTA 5 tramite il proprio microfono e l'intelligenza artificiale.

Secondo la descrizione che l'autore stesso fa della propria mod, gli NPC in Sentient Streets "sono alimentati da oltre 30 modelli di intelligenza artificiale che consentono ai giocatori di avere conversazioni aperte in tempo reale con eccentrici membri del culto, astuti agenti di polizia e ignari civili".

Bloc ci dà anche una dimostrazione pratica in video, in cui mostra come conversare con un agente di polizia. GTA è un successo senza freni per Rockstar e dunque non sorprende che la community sia ancora così attiva e appassionata.

La mod di Bloc è solo uno dei tanti progetti che utilizzano la tecnologia AI per consentire ai giocatori di avere conversazioni fluide e improvvisate con gli NPC, piuttosto che dialoghi preimpostati, una tendenza che le software house sembrano aver intercettato per il futuro. Non è un caso, quindi che aziende come Square-Enix vogliano creare in futuro NPC i cui comportamenti siano decisi dal giocatore.

Nel caso di questa specifica mod, l'intelligenza artificiale è stata creata utilizzando Inworld AI, un character engine progettato per potenziare i personaggi con l'IA. Le voci degli NPC vengono quindi generate con un software di sintesi vocale creato dalla società di ricerca sulla tecnologia vocale ElevenLabs.