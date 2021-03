GTA 5 mod: il Remake fan made si rifà il trucco col nuovo update grafico

NbDesign, lo sviluppatore amatoriale che sta dando forma al Remake fan made di GTA 5, testimonia i progressi compiuti nella realizzazione del suo sogno di attualizzare il kolossal Rockstar pubblicando un video raffronto tra la versione "liscia" e la sua reinterpretazione grafica.

L'impegno profuso dal modder si concretizza in una pletora di modifiche e aggiunte alla dimensione open world di Grand Theft Auto V, dalla reskin dei palazzi di Los Santos all'introduzione di modelli poligonali più ricchi per alberi, elementi urbani e quant'altro possa servire per rendere ancora più immersiva l'esperienza visiva.

Per poter scaricare questa mod di GTA 5 su PC, però, occorre partecipare al crowdfunding che NbDesign ha deciso di avviare su Patreon per velocizzare lo sviluppo del progetto attraverso, ad esempio, l'acquisto di un PC più performante.

Quanto alla riedizione next gen ufficiale dell'epopea free roaming di Michael, Trevor e Franklin, è di pochi giorni fa la notizia che conferma l'uscita di GTA 5 su PS5 nella seconda metà del 2021, come sottolineato in un messaggio condiviso da Sony tramite la newsletter di PlayStation.

Di recente, anche il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha discusso della riedizione del titolo Rockstar per piattaforme di ultima generazione sostenendo come GTA 5 sia più di una semplice Remaster dell'attuale versione PC, PS4 e Xbox One.