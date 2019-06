GTA 5 RPG: una RolePlay Mod horror lo trasforma in una landa piena di zombie!

Mentre la community di appassionati di Grand Theft Auto 5 si interroga sulla bontà delle mod di GTA 5 con 4K e Ray Tracing, il fenomeno delle RolePlay Mod continua a dilagare tra i cultori del kolossal di Rockstar Games e comincia ad assumere contorni decisamente insoliti, per non dire macabri.

Come riferiscono i colleghi di PC Gamer, infatti, una fetta sempre più ampia di giocatori che si cimentano con le sfide delle RolePlay Mod di GTA 5 su PC sta scegliendo di assumere le sembianze degli zombie e dei cacciatori di non-morti.

Le dinamiche post-apocalittiche create dalla bizzarra routine comportamentale seguita da questi utenti contribuisce a rendere decisamente originale l'esperienza di gioco fruibile all'interno dei server della modalità Free Roam di GTA Online.

L'insolita prospettiva offerta dalla lotta tra zombie e cacciatori trasforma GTA 5 in un vero e proprio horror dai contorni di un disaster movie di stampo hollywoodiano, come possiamo intuire ripercorrendo le folli gesta vissute dalla redazione di PC Gamer nella RolePlay Mod RottenV. Cosa ne pensate di questo "esperimento videoludico" e, più in generale, delle attività RPG compiute da moltissimi appassionati di Grand Theft Auto 5? Su queste pagine trovate anche un nostro video sulle RolePlay Mod di GTA 5 che approfondisce le dinamiche di gameplay instaurate da chi si diverte con GTA 5 in GDR.