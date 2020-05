GTA 5 NaturalVision Evolved: la spettacolare mod grafica entra in Early Access

Il collettivo di programmatori dilettanti che sta dando vita alla mod NaturalVision Evolved di Grand Theft Auto 5 lanciano la versione Early Access del loro promettente tool grafico giusto in tempo per la promozione dell'Epic Games Store con GTA 5 Deluxe gratis su PC.

Il principale artefice di questo progetto, lo sviluppatore amatoriale conosciuto nel settore come Razed, ha voluto accompagnare la pubblicazione della versione in accesso anticipato della sua importante mod con uno splendido video.

Il filmato proposto da Razed mette a diretto confronto la versione "liscia" di GTA V e quella spinta dalla mod NaturalVision Evolved che, nelle ambizioni del suo autore, promette di integrare un sistena di illuminazione globale in grado di simulare gli effetti del Ray Tracing.

Pur essendo ancora in pieno sviluppo, la tool in questione offre già una ricca pletora di opzioni per modificare a proprio piacimento il sistema di illuminazione, il tonemapping, i colori ambientali e la capacità delle singole texture di riflettere ed emettere i raggi prodotti dalle vicine fonti di luce.

La versione Early Access di NaturalVision Evolved per Grand Theft Auto 5 su PC può essere scaricata solo da coloro che stanno contribuendo al suo sviluppo attraverso la partecipazione al crowdfunding avviato su Patreon dal team di modder diretto da Razed.