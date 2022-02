GTA 5 next-gen: cosa cambia su PS5 e Xbox Series X?

Dopo alcuni rinvii finalmente ci siamo: Rockstar Games ha confermato la data d'uscita di GTA V su PS5 e Xbox Series X/S, console sulle quali sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2022.

Ora che Michael, Fraklin e Trevor si preparano ad esordire su next-gen, cosa cambia in GTA V con le nuove edizioni? Le differenze rispetto alle vecchie versioni, come facilmente intuibile, sono prettamente tecniche: i contenuti in termini di storia, missioni e gameplay generale resterano invariati, dunque chi ha già giocato l'opera su PC, PS4 e Xbox One non troverà particolari sorprese su questi aspetti. In ambito tecnico, invece, le prossime versioni del quinto capitolo principale della serie Rockstar godranno di nuove modalità grafiche con supporto al 4K e i 60fps, oltre a texture più dettagliate, opzioni per l'HDR e la presenza del ray tracing.

Non è ancora finita: tempi di caricamento ridotti, audio 3D e, su PS5, il supporto al feedback aptico del DualSense sono confermati. Il tutto senza dimenticare la possibilità di trasferire i propri salvataggi dalle vecchie alle nuove console, non perdendo quindi i propri progressi sia in GTA V che in GTA Online (con quest'ultimo che su next-gen sarà disponibile anche in versione standalone).

Ricordate quanto ha venduto GTA 5 in tutto il mondo? I numeri sono clamorosi, e con il debutto su PS5 e Xbox Series X/S è probabile che tali cifre aumenteranno ulteriormente nel prossimo futuro.