GTA 5 per Nintendo Switch esiste? Indizi nel codice sorgente

Come ormai ben saprete, nel corso degli ultimi giorni il codice sorgente di Grand Theft Auto 5 è finito online e sono stati in moltissimi i dataminer che hanno deciso di metterci le mani sopra per scoprire ogni suo segreto.

Le ricerche di questi utenti stanno iniziando a dare i primi frutti e, a tal proposito, sembrerebbe che tra le linee di codice dell'acclamato titolo Rockstar Games si nascondano alcuni riferimenti alla sua versione Nintendo Switch.

Oltre ad aver realizzato la GTA Trilogy per la console ibrida della Grande N, quindi, sembrerebbe che la software house sia intenzionata a sviluppare anche una versione portatile del quinto capitolo. Stando ai post che il dataminer Budzcario ha pubblicato sui suoi profili social, le linee di codice che fanno riferimento alla versione Nintendo Switch di Grand Theft Auto 5 lasciano intendere che il gioco sia attualmente in lavorazione e non possiamo escludere quindi che la sua uscita possa essere prevista entro il 2025, anno in cui GTA 6 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ovviamente non è detto che il gioco sia ancora in lavorazione ed è probabile che Rockstar Games abbia deciso in corso d'opera di interrompere lo sviluppo, magari in attesa dell'arrivo sugli scaffali di Nintendo Switch 2, console più potente che avrebbe molti meno problemi nel gestire un prodotto come GTA 5.