GTA 5: le novità dell'Enhanced Edition sono arrivate su PC, ma non sono ancora attive

Il mese scorso Grand Theft Auto 5 e GTA Online si sono aggiornati su PS5 e Xbox Series X|S ottenendo una rinfrescata grafica e una serie di contenuti esclusivi. Come se non bastasse, oggi 26 aprile hanno ricevuto un ulteriore update che ha rifinito ulteriormente l'esperienza di gioco next-gen.

In tutto questo tempo la versione PC è rimasta letteralmente a bocca asciutta, ma alcune evidenze lasciano intendere che presto potrebbe diventare anch'essa oggetto di un upgrade. Tanto per cominciare, la scorsa settimana GTA 5 per PC è stato rivalutato da ESRB e inserito nella stessa scheda di PS5 e Xbox Series X|S. Oggi, invece, si è aggiornato contestualmente alle controparti next-gen ricevendo un update solo all'apparenza insignificante. Gli utenti non hanno notato cambiamenti rilevanti dopo l'installazione, tuttavia ad un'analisi più approfondita da parte dei data miner non è sfuggita la presenza di nuovi file legati all'Enhanced Edition.

Questi file, attualmente, risultano essere bloccati. Ciò significa che i giocatori PC hanno già ricevuto le migliorie dell'Enhanced Edition, tuttavia non potranno beneficiarne finché Rockstar Games non deciderà di sbloccarle mediante un ulteriore aggiornamento. L'impressione, quindi, è che si tratti solamente di una questione di tempo. Restiamo in attesa di un annuncio da parte della compagnia.