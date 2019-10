GTA 5: le nuove mod su PC aggiungono 70 missioni alla Storia e Ada Wong di Resident Evil 2

A conclusione di una settimana particolarmente ricca di sorprese per i fan di Rockstar Games, con l'annuncio di Red Dead Redemption 2 su PC e l'approdo di GTA 5 su PS Now, la sempre attiva scena dei modder di Grand Theft Auto V continua a realizzare pacchetti aggiuntivi gratuiti per il kolossal a mondo aperto.

Parallelamente alle attività compiute dagli appassionati di RolePlay Mod di GTA 5 e degli youtuber che provano a spingere al massimo la grafica del titolo con mod 4K di GTA 5 in Ray Tracing con cui aprire idealmente una finestra sul futuro di GTA 6, i modder Alebal e Alex189 si sono cimentati in progetti che provano ad arricchire la già enorme offerta videoludica e contenutistica dell'ultimo Grand Theft Auto.

Il pacchetto amatoriale di Alebal, infatti, aggiunge la bellezza di 70 missioni alla campagna principale di GTA 5: le attività proposteci non si focalizzano solo sul terzetto di antieroi composto da Michael, Trevor e Franklin ma coinvolgono anche Lamar, Lester, Ron, Wade, Amanda, Jimmy, Tracy e tanti altri personaggi della storia, permettendoci di interpretarli per aggiungere un pizzico di imprevedibilità all'esperienza di gioco.

Anche Alex189, da par suo, ha tentato di rimpolpare di contenuti il capolavoro free roaming di Rockstar Games modificando il modello poligonale, le texture e le animazioni dei personaggi principali per fargli assumere le sembianze dell'enigmatica Ada Wong di Resident Evil 2 Remake. In calce alla notizia trovate il link all'articolo di DSOGaming che illustra queste e tante altre mod pubblicate di recente dagli appassionati di GTA 5.