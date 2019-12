GTA 5: il nuovo video 4K 60fps mostra la splendida mod di Vice City in Ray Tracing

Lo youtuber DubStepZz, il creatore di contenuti divenuto famoso con i suoi video di GTA in 4K a 60fps, sfrutta il suo prestante PC gaming per spingere la grafica di Grand Theft Auto 5 ai limiti del fotorealismo grazie a un pacchetto di mod che introducono la mappa di GTA Vice City e simulano l'effetto di Ray Tracing.

Servendosi di una configurazione hardware che comprende un quantitativo smisurata di RAM e una fiammante scheda video NVIDIA TITAN RTX (la stessa utilizzata per il suo ultimo video su GTA 5 e RDR 2 in Ray Tracing), l'autore di questo ennesimo filmato dedicato al kolossal open world di Rockstar Games ci offre la sua personalissima visione di Vice City.

La vibrante metropoli che ha fatto da sfondo al capolavoro a mondo aperto del 2002 potrebbe fare il suo glorioso ritorno come una delle numerose località esplorabili in GTA 6 Project Americas. Stando ai rumor, infatti, il prossimo atto della saga di GTA dovrebbe portarci a visitare luoghi come Los Santos, la stessa Vice City, Liberty City e Paesi del Centro e Sud America come la Giamaica e la Colombia.

Oltre al video che trovate in cima alla notizia, vi proponiamo anche delle immagini estratte dal trailer: fateci sapere se riuscite a ricordare alcuni dei luoghi della mitica città del Grand Theft Auto del 2002 immortalati dallo youtuber e diteci che cosa ne pensate della sua versione iper-modificata di GTA 5.