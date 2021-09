GTA 5 oggi compie 8 anni, ma di Grand Theft Auto 6 neppure l'ombra

Quella di oggi 17 settembre 2021 è una data molto importante per più di cento milioni di videogiocatori: Grand Theft Auto 5 compie otto anni!

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 17 settembre 2013, giorno in cui GTA 5 è arrivato su Xbox 360 e PlayStation 3. Nel frattempo il kolossal di Rockstar Games ha debuttato dapprima su una nuova generazione di console (quella di PS4 e Xbox One) e poi anche su PC, incassando fino ad oggi la bellezza di 6,4 miliardi di dollari grazie alla vendita di oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, senza contare il denaro guadagnato dalle microtransazioni di GTA Online. Eppure, il suo ciclo vitale è ancora ben lungi dal potersi definire concluso. A marzo del prossimo anno, Grand Theft Auto 5 verrà lanciato anche su PS5 e Xbox Series X|S, mentre GTA Online diventerà stand-alone.

In tutto ciò, nonostante gli innumerevoli rumor e le mille teorie dei fan, Rockstar Games non ha mai menzionato GTA 6. È l'attesa più lunga mai registrata nella storia del franchise: tra GTA 4 e GTA 5, ad esempio, intercorsero "solamente" cinque anni. Quella che all'epoca fu percepita come una pausa infinita, adesso viene vista sotto una nuova luce. Nell'ottavo anniversario del quinto capitolo, la frustrazione di una certa frangia di utenza sembra essere alle stelle: a dimostrarlo, c'è la pioggia di voti negativi che si è abbattuta sul trailer di GTA 5 Enhanced Edition per PS5.

Adesso tocca a voi: qual è il vostro primo ricordo legato a GTA 5? Quando lo avete acquistato per la prima volta?