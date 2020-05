GTA 5 per PC: come installare le Mod con Script Hook V

Uno dei punti di forza della versione PC di Grand Theft Auto 5 è la possibilità di installare le mod, grazie alle quali è possibile allungare a dismisura la longevità del gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per usare le mod in GTA 5 per PC con Script Hook V.

Per installare le mod in GTA 5 è necessario utilizzare Script Hook V, un programma esterno che consente di gestire i file di gioco. Di seguito vi spieghiamo come installare e configurare il programma, in modo da poter usare le mod in GTA 5 per PC.

Come scaricare e installare Script Hook V

Script Hook V è il software principale che permette di installare le mod di GTA 5 per PC. Per prima cosa dovete scaricare il programma sul sito di Script Hook V, selezionando la versione più recente, e seguire le indicazioni riportate di seguito per installarlo sul vostro PC:

Estraete il file appena scaricato, copiate il file ScriptHookV.dll che si trova nella cartella "bin" e copiatelo nella cartella principale di GTA 5. (tipicamente il percorso della cartella principale di GTA 5 è "SteamApps->common->Grand Theft Auto V" se avete la versione Steam, il percorso è analogo anche per la versione Epic Games Store)

Per l'Asi Loader fate la stessa cosa, ma copiando il file dsound.dll e incollandolo sempre nella cartella principale di GTA 5.

Se si desidera anche il Native Trainer opzionale, fate la stessa cosa ma con il file NativeTrainer.asi.

Il pacchetto di Script Hook V include sia l'Asi Loader più recente sia l'ultima versione del Native Trainer. L'Asi Loader è essenziale, il Native Trainer no, ma quest'ultimo vi dà accesso immediato a vari trucchi di GTA 5 come il teletrasporto, la corsa veloce e il super salto.

Plugin LUA

Ora che avete installato Script Hook V potete procedere con l'istallazione del plugin LUA. Questo plugin consente di importare le mod, e ai modder di scrivere script LUA compatibili con il gioco. LUA è un linguaggio che potrebbe esservi familiare se avete "smanettato" con le creazioni di Garry's Mod. Dopo aver scaricato il plugin dalla pagina di LUA, per installarlo vi basta seguire questi passaggi:

Estraete il file che avete scaricato e apritelo per notare la cartella "script" e il file LUA.asi. Avrete bisogno di entrambi.

Copiate e incollate la cartella "script" e il file LUA.asi all'interno della cartella principale di GTA 5.

Nella cartella "script" che avete appena creato vedrete una cartella "addins". Qui è dove piazzerete tutte le mod che scaricherete in futuro.

Come installare le mod di GTA 5 per PC

Ora che avete installato gli strumenti necessari, siete pronti per scaricare e installare le mod di GTA 5 su PC. Se per esempio volete installare la mod del ragdoll, scaricabile dal sito di gta5mods, vi basta seguire le indicazioni che stiamo per darvi:

All'interno del file appena scaricato troverai il file ragdoll-on-demand.lua.

Copiatelo e incollatelo nella cartella "addins". Ricordiamo che la cartella "addins" si trova all'interno della cartella "script" che è stata copiata nella cartella principale di GTA 5.

E il gioco è fatto! Ora siete in grado di installare le mod di Grand Theft Auto 5 su PC. Come è facile immaginare, sono disponibili tantissime mod e script con cui personalizzare l'esperienza di gioco. A questo punto non vi resta che visitare il sito gta5mods, dare un'occhiata alle mod e agli script disponibili, scaricare quelli di vostro interesse e installarli seguendo le indicazioni che vi abbiamo dato in questa mini-guida!