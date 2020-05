GTA 5 per PC gratis su Epic Games Store, come scaricarlo e link download

Come ampiamente anticipato da alcuni leak, GTA 5 è gratis su Epic Games Store, scaricabile a costo zero a partire da oggi e fino al 21 maggio. Una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre.

Epic Games e Rockstar Games offrono gratis uno dei giochi più venduti degli ultimi anni (insieme a Minecraft), vero e proprio fenomeno pop con oltre 100 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. GTA V include il gioco completo e la modalità multiplayer GTA Online continuamente supportate con attività settimanali ed espansioni. La versione gratuita permette di accedere ad entrambi i giochi senza limitazioni di alcun tipo, inoltre nella Premium Edition è incluso anche il pacchetto Criminal Enterprise Starter Pack con vari bonus da utilizzare in-game.

GTA 5 Premium Edition gratis

Download GTA 5 gratis per PC

Potete scaricare GTA 5 gratis da Epic Games Store a patto di avere attivato l’autenticazione a due fattori, su Everyeye.it trovate la guida per creare un account su EGS e le indicazioni su come attivare il sistema di protezione richiesto per il login e il download dei giochi gratis. Ricordatevi che avete tempo fino alle 17:00 (ora italiana) di giovedì 21 maggio per aggiungere il gioco alla vostra libreria... buon download, e ricordatevi di seguirci su queste pagine per guide e trucchi su GTA 5, in arrivo nelle prossime ore.