GTA 5: quanto pesa il gioco Rockstar su PlayStation 4?

Dopo il lancio avvenuto nel settembre 2013 su PS3 e Xbox 360, dal novembre 2014 Grand Theft Auto V è disponibile anche su PS4 e Xbox One, arricchito non solo da una veste tecnica migliorata, ma anche da nuovi contenuti. Se non lo avete mai preso, vi siete mai chiesti quanto pesa sulla console Sony?

Nonostante si tratti di un titolo uscito una generazione prima, il peso che raggiunge su PS4 è piuttosto impressionante: sono necessari 76 GB per installare sulle nostre console le avventure malavitose di Michael, Franklin e Trevor. Il gioco base pesa da solo 60GB, per aumentare ulteriormente installando tutte le patch e i contenuti aggiuntivi per GTA Online. Un peso senza dubbio impressionante per essere un titolo cross-gen, specie considerando che su PS3 il titolo base occupava poco più di 8GB, risultando comunque una delle produzioni più pesanti anche per la console Sony di due generazioni fa.



Ma considerate tutte le migliorie, le aggiunte e la vastità sia del titolo principale che di GTA Online, alla fine non sorprende che GTA V sia arrivato a pesare così tanto su PS4. Di sicuro sempre meglio rispetto all'opera Rockstar pensata espressamente per questa generazione, quel Red dead Redemption 2 che mette alla prova ogni hard disk con i suoi oltre 105GB.

Ricordiamo che GTA 5 per PS5 arriverà nella seconda metà del 2021: chissà quanto arriverà a pesare sul sistema di nuova generazione firmato Sony. Avete visto invece GTA 5 con 1000 mod su PC con RTX 3090?