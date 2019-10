GTA 5 su PlayStation Now? Un ottimo affare per Rockstar, parola di Jim Ryan

Il gioco più profittevole di sempre è ora disponibile su PlayStation Now insieme ad altri giochi di altissimo profilo come God of War, inFAMOUS Second Son e Uncharted 4. Gli ultimi tre sono titoli first party mentre GTA V è pubblicato da un publisher diverso... come si è giunti dunque a questo accordo?

Intervistato da Wired, Jim Ryan afferma di "non poter e voler dire molto sulla questione, posso però confermarvi che l'arrivo di GTA V su PlayStation Now è stato un buon affare per Rockstar Games e Take-Two", facendo intuire la presenza di un'accordo economico particolarmente vantaggioso per sviluppatore e publisher.

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment non si sbilancia oltre e fa sapere di non poter rivelare altri dettagli sull'accordo tra le parti. In molti pensano che questo avvicinamento tra Sony e Rockstar Games rafforzi il rumor che vorrebbe GTA 6 in esclusiva PS5 per un mese, ipotesi che però non trova riscontri di alcun tipo, trattandosi di mere speculazioni senza fondamento.

GTA V è il gioco PS4/Xbox One più venduto di sempre negli Stati Uniti nonchè il terzo gioco più venduto in assoluto nella storia dei videogiochi con oltre 100 milioni di copie distribuite (solo dietro a Tetris e Minecraft) e un successo che non accenna a diminuire a sei anni dal lancio.