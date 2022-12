GTA 5, Pokemon, Call of Duty e NFS tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Mancano pochissimi giorni a Natale e continua anche il Calendario dell'Avvento di GameStop Italia, le offerte di oggi (mercoledì 21 dicembre) coinvolgono giochi anche molto recenti come Call of Duty Modern Warfare 2 e Need for Speed Unbound.

Iniziamo con F1 22 di Electronic Arts e Codemasters proposto a 34.98 euro nei formati PS4 e Xbox One e 39.98 euro nelle versioni PS5 e Xbox Series X/S mentre la versione PC costa ancora meno, solamente 24.99 euro. Need for Speed Unbound costa 49.98 euro (versioni PS5 e Xbox Series X), da segnalare anche il recentissimo Call of Duty Modern Warfare II a 65.98 euro nei formati PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

Pokemon Perla Spendente è in offerta a 39.98 euro, GTA V Premium Edition costa 25.98 euro (versioni PS4 e Xbox One), online trovate anche una serie di sconti sulle sedie da gaming NACON, vi ricordiamo che tutte le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop Italia sono valide fino alle 23:59 di oggi, a partire da mezzanotte saranno online le nuove promozioni del 22 dicembre.

Sconti validi online sul sito di GameStop e nei negozi di tutta Italia salvo esaurimento delle scorte disponibili in base agli stock dei singoli punti vendita.