GTA 5 è sempre più popolare: oltre 400.000 copie vendute in UK durante il lockdown

Gli analisti della Entertainment Retailers Association hanno pubblicato i dati sulle vendite di videogiochi e prodotti d'intrattenimento registrate tra il 23 marzo e il 13 giugno, nella fase di lockdown per l'emergenza Coronavirus nel Regno Unito.

La fotografia scattata da ERA conferma la crescente popolarità dei videogiochi come "bene rifugio" dei consumatori in questa fase di incertezza legata al diffondersi del virus COVID-19. In testa alla classifica dei giochi più venduti in UK troviamo Grand Theft Auto 5, il capolavoro a mondo aperto di Rockstar Games.

Nelle rilevazioni effettuate da ERA, GTA 5 si piazza in terza posizione dietro a FIFA 20 e COD Modern Warfare: un risultato a dir poco eccezionale, se consideriamo che il kolossal di Rockstar è in commercio dal mese di settembre del 2013 e che, da allora, ha già venduto 135 milioni di copie.

FIFA 20 - 506.572 Call of Duty: Modern Warfare - 474.902 Grand Theft Auto V - 438.902 NBA 2K20 - 400.879 Monopoly Plus - 253.045 Animal Crossing: New Horizons - 206.069 Call Of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered - 203.749 Final Fantasy VII Remake - 185.260 The Sims 4 - 146.006 Resident Evil 3 - 143.042

L'incrollabile interesse degli appassionati di videogiochi per GTA 5 trova testimonianza anche nella crescente popolarità di GTA Online. Non è un caso, infatti, se gli analisti di settore prevedono un futuro roseo per il titolo di Rockstar Games in funzione dell'arrivo di GTA 5 e GTA Online su PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021.