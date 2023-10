GTA 5: una popolare leggenda metropolitana è stata resa reale dall'update di GTA Online

La Los Santos di GTA 5 è talmente densa di contenuti da essere diventata, nel corso degli anni, un coacervo di leggende metropolitane, talvolta alimentate da Easter egg espressamente inseriti da Rockstar, ma più spesso basate su suggestioni prive di solide fondamenta. Una di queste leggende è appena stata resa "reale" da un update di GTA Online.

Per raccontarvi questa leggenda metropolitana dobbiamo necessariamente cominciare con uno spoiler minore sulla storia di Grand Theft Auto 5. Non si tratta di nulla di particolarmente rilevante per la trama principale, bensì di un collegamento con GTA 4: continuate solo se siete convinti di farlo. Ebbene, se avete giocato la campagna di GTA 5, allora saprete sicuramente che ad un certo punto della storia Trevor picchia a morte Johnny Klebitz, che altri non è che il protagonista dell'espansione The Lost and the Damned di Grand Theft Auto IV.

Negli anni si è diffusa una leggenda secondo la quale nel luogo in cui è avvenuto l'assassinio (il parcheggio per roulotte di Sandy Shores a North Los Santos) sarebbe possibile udire, e talvolta persino vedere, il fantasma di Klebitz. La leggenda è stata infine smontata senza possibilità di appello, tuttavia non ha mai perso il suo fascino.

Spostiamoci ora ai giorni nostri: per celebrare Halloween, Rockstar Games ha lanciato l'evento Ghost Exposed in GTA Online, chiedendo ai suoi giocatori di fotografare dieci fantasmi in giro per Southern San Andreas, i quali appaiono in luoghi molto specifici e in determinati orari del giorno. Il decimo di questi fantasmi è molto speciale: si tratta infatti di Johnny Klebitz, il quale infesta proprio Sandy Shores! Rockstar Games ha dimostrato di tenere in debita considerazione la propria comunità rendendo praticamente reale la leggenda e aggiungendo lo spirito del personaggio proprio dove i giocatori credevano che fosse inizialmente.

Fotografando Klebitz, che rappresenta il fantasma finale dell'evento Ghosts Exoposed, i giocatori vengono ricompensati con ben 250 mila dollari, 5.000 XP e una skin per il veicolo Albany Brigham. Voi lo avete già trovato?