GTA 5: è possibile completare la storia con una pacifist run?

Spesso e volentieri i giocatori provano a completare i titoli più famosi nelle modalità più svariate (ne abbiamo viste di tutti i colori proprio di recente, con Elden Ring). A tal proposito, una delle più classiche di queste iniziative prende il nome di pacifist run e consiste nel finire un gioco senza uccisioni: sarà possibile farlo in GTA 5?

Matthew Judge, conosciuto su Twitter e TouTube con lo pseudonimo di DarkViperAU, ha trascorso buona parte degli ultimi tre anni nel tentativo di trovare un modo per completare con successo una pacifist run in Grand Theft Auto V. Dopo tutto questo tempo e innumerevoli tentativi per cercare di evitare in ogni modo di fare vittime, il content creator è giunto alla seguente conclusione: il titolo Rockstar Games non può essere finito senza uccidere nessuno. Più nello specifico, il numero minimo di vittime per giungere ai titoli di coda di GTA 5 è 96. Pur essendo un numero molto elevato, si tratta comunque di un quantitativo di uccisioni minore rispetto a quanto stabilito da alcuni giocatori circa un anno fa, dal momento che si riteneva fondamentale uccidere almeno 726 NPC per finire il gioco.

Prima di lasciarvi al video del content creator, vi ricordiamo che qualche settimana fa abbiamo assistito ad un clamoroso leak di materiale tratto da GTA 6.