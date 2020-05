GTA 5 Premium Edition: come accedere al DLC Criminal Enterprise Starter Pack

Che possediate o meno una copia dell'edizione standard di Grand Theft Auto V su PC, scaricando la Premium Edition dall'Epic Games Store e collegando il gioco al vostro profilo del Rockstar Social Club sbloccherete senza costi aggiuntivi il DLC soprannominato Criminal Enterprise Starter Pack. Scopriamo di cosa si tratta e come accedere agli extra.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti di questo pacchetto aggiuntivo, disponibili esclusivamente in GTA Online:

Denaro:

1 milione di dollari (GTA$)

Immobili:

Ufficio di Maze Bank West

Bunker di Paleto Forest

Fabbrica di banconote contraffatte nel Senora Desert

Clubhouse Great Chaparral

Appartamento al 1561 di San Vitas Street

Garage da 10 posti auto al 1337 Exceptionalists Way

Veicoli:

Dune FAV

Maibatsu Frogger

Enus Windsor

Obey Omnis

Coquette Classic

Turismo R

Pegassi Vortex

Huntley S

Western Zombie Chopper

Banshee

Armi e oggetti per la personalizzazione:

Lanciagranate compatto

Fucile da tiratore

Fucile compatto

Completi Gare stunt e Import/export

Tatuaggi da motociclista

A differenza del denaro, che verrà automaticamente aggiunto al vostro conto in banca al primo avvio del gioco, tutti gli altri oggetti potranno essere acquistati nei rispettivi negozi in game, dove li troverete in vendita a 0,00 GTA$, ovvero potrete riscattarli gratuitamente e resteranno vostri per sempre. Insomma, se avete già acquistato in passato l'edizione standard del gioco sul Rockstar Social Club o su Steam, vi suggeriamo di avviare almeno una volta la Premium Edition di GTA V gratis sull'Epic Games Store, così da poter accedere a tutti questi contenuti senza spendere un solo centesimo.

