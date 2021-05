GTA 5 Premium Edition in offerta a meno di 25 euro

GTA 5 Premium Edition per PlayStation 4 è in offerta oggi su Amazon Italia, per un periodo limitato il gioco più essere acquistato a prezzo ridotto risparmiando oltre 20 euro rispetto al normale prezzo di listino fissato al pubblico.

Ma cosa contiene GTA V Premium Edition? Oltre al gioco completo e l'accesso a GTA Online questa edizione comprende i contenuti extra Colpo dell'Apocalisse, Traffico d'Armi, Contrabbandieri, Centauri e altri contenuti per un valore totale di 10.000.000 di GTA$, inoltre è presente il Criminal Enterprise Starter Pack con proprietà, attività, armi e veicoli oltre a 1.000.000 di GTA$ omaggio da spendere in-game.



GTA V Premium Edition costa 22.86 euro su Amazon in versione italiana (gioco e copertina) per PlayStation 4, compatibile anche con PS5. Si tratta dell'edizione più completa in commercio, venduta ad un prezzo ridotto con tanti bonus per iniziare l'avventura nel modo giusto.



Non è la prima volta che la Premium Edition viene proposta a prezzo scontato ma in questo caso si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre dal momento che raramente il gioco scende sotto i 25 euro in offerta. La promozione è ancora valida su Amazon nel momento in cui scriviamo e non c'è una data di scadenza, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.