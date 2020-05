GTA 5 gratis: Premium Edition in regalo su Epic Games Store dal 14 maggio?

Come ormai ben saprete, l'identità del prossimo gioco gratuito della settimana sull'Epic Games Store è ancora sconosciuta ma secondo una recente voce di corridoio, potrebbe trattarsi di una particolare versione di Grand Theft Auto V.

Nelle ultime ore è infatti emerso in rete un rumor secondo il quale sarebbe proprio GTA 5 Premium Edition il prossimo gioco gratis sullo store dei creatori di Fortnite Battaglia Reale. Stando a quanto riportato dal portale Gamepressure, si tratterebbe della più recente edizione del gioco che presenta alcuni contenuti aggiuntivi e quindi, oltre alla storia, include alcuni extra per il comparto multigiocatore, ovvero Grand Theft Auto Online. Nel caso in cui questo rumor dovesse rivelarsi affidabile, significherebbe che dal tardo pomeriggio di domani, 14 maggio 2020, e fino al prossimo 21 maggio 2020 tutti gli utenti Epic Games Store potranno scaricare gratis la propria copia di Grand Theft Auto V con tanto di GTA Online.

In attesa di scoprire se sarà davvero il capolavoro targato Rockstar Games il prossimo dono settimanale, vi ricordiamo che al momento è possibile scaricare senza costi aggiuntivi Death Coming, un divertente puzzle game nel quale si vestono i panni della morte.