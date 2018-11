GTA 5 al prezzo più basso mai visto: 19.99 euro su Amazon

Grand Theft Auto V è protagonista di una super offerta Black Friday su Amazon.it: il gioco Rockstar è ora in vendita al prezzo di 19.99 euro per PS4 e 19.95 euro per Xbox One, anzichè 72.99 euro, con un risparmio pari a oltre 50 euro sul costo di listino e sconto superiore al 70%.

Per GTA V si tratta del prezzo più basso mai visto, dal 2013 ad oggi il titolo Rockstar ha subito solamente pochissimi price cut e mai era sceso sotto i 39 euro. Per chiunque sia interessato, di seguito i link per comprarlo su Amazon.it:

Compra GTA V per PS4 - 19.99 euro

Compra GTA V per Xbox One - 19.95 euro

La promozione è valida solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne, le scorte potrebbero andare esaurite nel giro di pochissimi minuti!

Su Everyeye.it potete monitorare sconti e offerte del Black Friday su console, videogiochi, accessori, smartphone, PC gaming, monitor, TV 4K e tanto altro ancora!