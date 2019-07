GTA 5: una delle prime idee per i DLC single player includeva una apocalisse zombie

Nonostante il grande successo riscosso dalle espansioni single player di GTA IV (Lost & Damned e The Ballad of Gay Tony) Rockstar Games non ha pubblicato DLC per la storia per GTA V, preferendo concentrare i propri sforzi sul supporto per GTA Online.

Eurogamer.net ha voluto approfondire la questione con le testimonianze di vari dataminer e insider, i quali hanno confermato l'esistenza di piani per vari DLC single player, almeno nelle fasi iniziali dello vita commerciale di GTA V.

I programmi di Rockstar prevedevano apparentemente un redesign completo (80 o 90%) della mappa per coprire vari temi nei singoli episodi, in particolar modo si parla di un DLC a tema apocalisse zombie e di una espansione incentrata sui colpi in stile Ocean's Eleven, idea questa poi mutata nelle Rapine di GTA Online.

Molti dei contenuti inizialmente ideati per il single player sono poi stati trasformati in contenuti multigiocatore e integrati in Grand Theft Auto Online, mentre arrivati a questo punto sembra davvero difficile, se non impossibile, aspettarsi espansioni legate alla storia di GTA 5.

Non è chiaro se Rockstar Games seguirà la stessa strada anche con Red Dead Redemption II e Red Dead Online, al momento infatti non sono stati annunciati DLC per l'avventura di Arthur Morgan.