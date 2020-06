GTA 5 da PS3 a PS5 tre generazioni per il gioco record: pronto a tornare a prezzo pieno?

Tra i numerosi annunci che hanno coinvolto lo show Sony trasmesso nella serata di giovedì 11 giugno, ha trovato spazio anche la conferma dell'arrivo di GTA 5 su next gen.

Durante l'appuntamento, è infatti stato ufficializzato il ritorno del gioco dei record firmato da Rockstar Games. Esordito nell'epoca PlayStation 3 e Xbox 360, il titolo ha in seguito trovato spazio anche nei cataloghi di PlayStation 4, Xbox One e PC, con un successo commerciale a dir poco notevole. Con l'avvento della next-gen, tuttavia, la produzione non è ancora pronta ad abbandonare la scena ed è pronto a fare ritorno: GTA 5 arriverà su PS5 e Xbox Series X, rendendo così il gioco disponibile su tre diverse generazioni di console!



Nelle ore antecedenti all'annuncio, la community aveva avvistato tra le pagine di Amazon UK un placeholder dedicato ad un misterioso gioco Rockstar: ormai rimossa, la pagina è stata immortalata in diversi screenshot, ora al centro delle analisi del pubblico. Ad attirare l'attenzione è il prezzo proposto per il titolo, corrispondente a £69,99 e quindi al canonico prezzo premium delle produzioni di attuale generazione. Il sospetto è dunque che GTA 5 next gen possa tornare sul mercato a prezzo pieno. Ovviamente, al momento non vi è nessuna conferma ufficiale in merito e tali considerazioni vanno interpretate come semplici speculazioni.



In chiusura, ricordiamo che GTA Online sarà gratis su PS5 per un periodo di tempo limitato.