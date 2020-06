GTA 5 esce su PS5 nel 2021, GTA Online gratis per tutti i possessori della console

Sony ha cominciato l'evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5 annunciando, in collaborazione con Rockstar Games, che Grand Theft Auto 5 verrà lanciato sulla console next-gen nel corso del 2021.

Il free roaming a sfondo criminale, nato su PlayStation 3 e Xbox 360, non intende proprio andare in pensione. La nuova versione per PlayStation 5, a detta degli sviluppatori, sarà espansa e migliorata tecnicamente. Le buone notizie non terminano qui, in ogni caso. Tenetevi forte: tutti i possessori di PS5 potranno giocare a GTA Online gratis! Ovviamente, come ogni gioco multiplayer, necessiterà di PlayStation Plus per essere fruito.

Da qui fino al lancio del gioco su PS5, che ricordiamo essere fissato in un generico 2021, tutti i giocatori PlayStation 4 riceveranno 1 milione di GTA$ dollari al mese! Dopo quest'altra buona notizia, vi lasciamo alla visione del trailer (catturato su PS4) proiettato durante l'evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5.