GTA 5 su PS5: buono, ma si poteva fare di più secondo Digital Foundry

La nuova versione next-gen di Grand Theft Auto 5 è subito passata sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che in attesa di offrire una comparativa approfondita tra le edizioni per PS5 e Xbox Series X, ha scelto di esprimersi sulle reali potenzialità di quest'ennesima variante dell'open world campione d'incassi di Rockstar Games.

Prendendo come esempio GTA 5 per PS5, gli esperti della redazione inglese non hanno potuto fare a meno di notare i numerosi miglioramenti apportati rispetto alle versioni PS4 e PC, dai caricamenti più rapidi allo snellimento delle operazioni di installazione, fino ad arrivare all'ampia scelta di modalità grafiche. Ce ne sono ben tre: Fedeltà (4K a 30fps), Performance (1440p a 60fps) e Performance RT (1440p a 60fps con ray tracing applicato alle ombre). Si segnalano anche una maggiore sensazione di fluidità a 60fps rispetto a quanto è possibile apprezzare su PC, un motion blur di migliore qualità e un Anti-Aliasing più efficace (c'è una soluzione temporale simile a quella offerta da Red Dead Redemption 2). Problemi come shimmering, dithering e rumore video sono notevolmente ridotti, al punto che per certi versi il 1440p di PlayStation 5 è preferibile al 4K del PC.

Fin qui tutto bene, ma ci sono anche diversi aspetti deludenti. Il filtro anisotropico, la distanza di visualizzazione, il livello di dettaglio generale e le geometrie non presentano dei miglioramenti evidenti rispetto alla versione per PlayStation 4, risultando palesemente old-gen. Da questo punto di vista, Digital Foundry s'aspettava di più. Maggiori dettagli potete trovarli alla fonte e nella Video Analisi in apertura di notizia.