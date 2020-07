GTA 5 per PS5 ha fatto la sua comparsa nei listini di Amazon

Grand Theft Auto 5 non vuole proprio saperne di andare in pensione. Dopo aver trascorso due generazioni di console occupando stabilmente le posizioni più alte delle classifiche mondiali, si appresta a debuttare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Rockstar Games non ha ancora comunicato la data d'uscita, ma per ora risulta essere fissata in una generica seconda metà del 2021. Intanto, Amazon Messico si è già portato avanti, inserendo nei suoi listini l'edizione per PS5 di Grand Theft Auto 5. Vorremmo darvi altre informazioni oltre a questa, ma purtroppo non ce ne sono: la scheda del prodotto offre un artwork generico e non la copertina ufficiale del gioco (sulla quale ci aspettiamo la fascetta bianca caratteristica di PS5). Non ci sono nemmeno indicazioni sul prezzo, né tantomeno sulla data d'uscita. Qualcosa, in ogni caso, si sta muovendo, e non ci stupiremmo se la stessa versione cominciasse ad apparire anche sui siti di altri rivenditori nei prossimi giorni/settimane.

L'annuncio della versione next-gen di GTA 5 è avvenuto nel corso dello show The Future of Gaming dello scorso giugno, che ci ha presentato molti dei giochi in uscita su PS5. La scelta del palcoscenico non è avvenuta a caso, visto lo stretto rapporto di collaborazione che c'è tra Rockstar Games e Sony, che si concretizzerà anche con un'iniziativa a vantaggio dei futuri possessori di PlayStation 5, che avranno l'opportunità di scaricare gratis GTA Online per i primi tre mesi dal lancio della versione stand-alone di quest'ultimo.