GTA 5 su PS5, l'attesa durerà almeno un anno: la conferma di Rockstar

In occasione dell'evento dedicato al reveal di parte della line up di titoli in arrivo su next gen Sony, è stata annunciata la versione per console next gen di GTA 5.

Infrangendo ogni record, il titolo che vede protagonisti Michael, Franklin e Trevor tornerà così per una terza generazione di hardware, andando ad occupare i cataloghi software dall'epoca PlayStation 3/Xbox 360 sino all'imminente era PlayStation 5/Xbox Series X. Il nuovo Grand Theft Auto V, tuttavia, non arriverà prima di un altro anno. Durante l'evento Sony, era stato già confermato che il titolo avrebbe fatto ritorno nel corso del 2021: ora giunge un'ulteriore specifica direttamente da Rockstar Games. La software house annuncia infatti che il nuovo GTA 5 arriverà "nella seconda metà del 2021", dunque nel periodo compreso tra il luglio e il dicembre del prossimo anno.



Dalle pagine del proprio sito ufficiale, Rockstar Games ribadisce inoltre la versione next gen del gioco includerà una serie di miglioramenti sul fronte tecnico, upgrade visivi e potenziamenti sul fronte delle performance che sfrutteranno a pieno le potenzialità del nuovo hardware. L'obiettivo è quello di rendere il prossimo GTA 5 esteticamente migliore e più responsivo. Il team autore di Red Dead Redemption 2 conferma inoltre che GTA Online sarà gratis su PS5 per un periodo di tempo limitato.