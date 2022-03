GTA 5 su PS5: un leak svela peso e data del preload della versione next-gen

C'è grande attesa da parte dei videogiocatori per la versione aggiornata di Grand Theft Auto 5 per le console di ultima generazione. In attesa che il titolo Rockstar Games arrivi sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S, un leak ci ha permesso di scoprire maggiori informazioni sul peso di questa edizione e sul suo preload.

Come potete facilmente immaginare, questi dettagli provengono direttamente dal profilo Twitter PlayStation Game Size, che ha estratto le informazioni dal database ufficiale di Sony. Stando a quanto dichiarato dall'utente, ormai noto sui social, il gioco nella sua versione PlayStation 5 richiederà un download di 86,837 GB. Il peso fa riferimento alla versione 01.001.000 e non possiamo escludere che sia in dirittura d'arrivo una patch del day one che andrà a modificare lievemente le dimensioni del download. Va inoltre precisato che il preload dovrebbe avere inizio questa notte, ovvero dall'8 marzo 2022, sebbene non sia chiaro se gli utenti PS Plus potranno iniziare a scaricare il titolo con così largo anticipo.

Nel frattempo vi ricordiamo che Rockstar Games ha rimosso i suoi giochi dagli store russi, mossa che segue quanto fatto già da numerose altre aziende in seguito ai tristi avvenimenti che hanno coinvolto l'Ucraina negli ultimi giorni.

Sapevate che GTA Online su PS5 si potrà scaricare gratis con l'abbonamento a PlayStation Plus?