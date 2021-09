GTA 5 per PS5 rimandato al 2022: primo gameplay trailer della versione next-gen

I ragazzi di Rockstar Games hanno approfittato della vetrina offerta dal PlayStation Showcase per mostrare il primo trailer di Grand Theft Auto 5 e GTA Online per PS5 e, al contempo, dare una brutta notizia ai videogiocatori.

Il trailer del PlayStation Showcase ha innanzitutto il pregio di mostrarci per la prima volta in assoluto Grand Theft Auto 5 e GTA Online in azione su PlayStation 5: sulla console di nuova generazione, il gioco lanciato originariamente su PS3 nell'ormai lontanissimo 2013 godrà di una grafica potenziata e di un gameplay migliorato, oltre che di uno switch praticamente istantaneo tra i tre personaggi principali della campagna - Michael, Trevor e Franklin.

Gli ultimi secondi del trailer sono invece serviti per annunciare il rinvio della data di lancio di Grand Theft Auto 5 e GTA Online next-gen: inizialmente previsti per l'11 novembre 2021, sono ora attesi per il mese di marzo 2022. Nessun cambiamento per quanto riguarda la promozione riservata agli abbonati PlayStation Plus, che potranno scaricare gratuitamente la versione stand-alone di GTA Online (anch'essa in uscita a marzo 2022) entro i primi tre mesi dal lancio sul mercato.