GTA 5 per PS5 uscirà nella seconda metà del 2021, ribadisce Sony

Quando esce GTA 5 per PlayStation 5? Al momento Rockstar Games non ha annunciato una data di lancio per GTA V Enhanced, in queste ore però gli iscritti alla newsletter PlayStation hanno ricevuto una email che conferma la finestra di pubblicazione della riedizione di Grand Theft Auto 5.

Nel messaggio viene riportato che "Grand Theft Auto V verrà lanciato su PlayStation 5 nella seconda metà del 2021" senza ulteriori indicazioni. Non si tratta però di una novità perchè al momento della prima presentazione Rockstar Games aveva già citato questa finestra di lancio:

"Come rivelato di recente nell’evento digitale di Sony dedicato a PlayStation 5, le avventure di Michael, Franklin e Trevor sbarcheranno sulle piattaforme di gioco di nuova generazione, tra cui PlayStation 5, nella seconda metà del 2021."

Non ci sono purtroppo altre informazioni e non ci resta che aspettare comunicazioni in merito. Secondo alcuni rumor proprio oggi Rockstar pubblicherà un trailer di GTA V Next-Gen svelando la data di lancio e l'arrivo della riedizione non solo su PS5 ma anche su Xbox Series X/S e su Nintendo Switch, inoltre si parla del possibile reveal di remaster di GTA 3 Remastered per Nintendo Switch e GTA Collection Remastered (raccolta che includerebbe le riedizioni di GTA Vice City e GTA San Andreas) oltre ad annuncio legato al debutto di Grand Theft Auto su Google Stadia.