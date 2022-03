GTA 5 su PS5: quali vantaggi dal Feedback Aptico e dai Grilletti Adattivi del DualSense?

Mancano ormai pochissimi giorni dal lancio di Grand Theft Auto 5 e GTA Online su console next-gen, fissato per il 15 marzo, PlayStation ha aggiornato le pagine del proprio sito ufficiale per delineare meglio i vantaggi che le tecnologie a disposizione del DualSense offriranno a tutti i giocatori che acquisteranno il gioco su PS5

Su PlayStation 5 e Xbox Series X, GTA 5 e la sua componente multiplayer saranno in grado di spingersi fino alla risoluzione 4K a 60 frame al secondo, offrendo inoltre opzioni di luminosità HDR, ray tracing e miglioramenti alle texture, oltre a nuovi contenuti ludici come la l'inedita Selezione Carriera di GTA Online. In aggiunta a tutto ciò, la console di nuova generazione di casa Sony metterà sul piatto anche le funzionalità esclusive offerte dal DualSense. Di cosa parliamo per la precisione?

Il Feedback Aptico, innanzitutto, permetterà di "sperimentare nuove sensazioni, come i cambiamenti della superficie stradale, i danni direzionali, le esplosioni, i mutamenti dei fenomeni atmosferici specifici e altro ancora". I Grilletti Adattivi, dal canto loro, garantiranno un nuovo livello di immersione aggiungendo "un nuovo senso di peso e controllo alle armi e ai veicoli".

Grand Theft Auto 5 next-gen, ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 15 marzo. Gli abbonati a PlayStation Plus avranno tempo fino al 14 giugno 2022 per scaricare gratis GTA Online.