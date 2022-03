GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S, quanto costerà? Spunta un leak per il prezzo

Dopo aver raggiunto l'impressionante risultato di oltre 160 milioni di copie vendute per Grand Theft Auto V, il team di Rockstar Games punta ad incrementare ulteriormente il risultato grazie alla versione next gen del titolo.

Quest'ultima, lo ricordiamo, ha già una data di lancio ufficiale, fissata al prossimo 15 marzo 2022. Nonostante la conferma del Day One, tuttavia, Take-Two non ha ancora comunicato quello che sarà il prezzo della riedizione. Su questo fronte, potrebbero essere giunte informazioni interessanti da parte di un retailer.

Sul proprio sito ufficiale, lo store lituano GameRoom ha infatti già comunicato il prezzo di listino dell'edizione di GTA 5 per PlayStation 5. Come potete verificare dallo screenshot che trovate in calce a questa news, la catena fissa il costo del gioco esattamente a 40 euro. Ovviamente, non è da escludere del tutto la possibilità che si tratti di un placeholder, ma con la data di lancio del titolo ormai molto vicina, appare ragionevole che gli store siano già a conoscenza del prezzo di lancio della versione next gen di Grand Theft Auto V.



In attesa di una comunicazione ufficiale in merito da parte di Rockstar Games, ricordiamo che la software house ha già snocciolato tutti i dettagli sulle performance e caratteristiche di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S.