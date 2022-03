GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S: ecco il prezzo ufficiale, già al via gli sconti

Il team di Rockstar Games non ha annunciato ufficialmente il prezzo della versione next-gen di GTA V, ma con l'apertura dei preordini del gioco, tutti i dettagli sono ormai disponibili.

Dagli store digitali USA di Sony e Microsoft, apprendiamo infatti che il prezzo di vendita della nuova incarnazione di Grand Theft Auto V: Story Mode sarà pari a 39,99 dollari (34,99 sterline), sia su PlayStation 5 sia su Xbox Series X|S. I giocatori desiderosi di tornare a Los Santos sin dal Day One, tuttavia, possono approfittare di una serie di importanti sconti proposti da Rockstar Games. Grazie a questi ultimi, risultano accessibili le seguenti opzioni di acquisto:

PS5: gli abbonati a PlayStation Plus possono acquistare GTA V: Story Mode e GTA Online per un totale di 9,99 dollari (8,75 sterline). Coloro interessati esclusivamente all'esperienza multiplayer possono invece riscattare GTA Online gratis per i primi tre mesi dal lancio del gioco su PS5;

gli abbonati a possono acquistare GTA V: Story Mode e GTA Online per un totale di (8,75 sterline). Coloro interessati esclusivamente all'esperienza multiplayer possono invece riscattare GTA Online gratis per i primi tre mesi dal lancio del gioco su PS5; Xbox Series X|S: i giocatori possono acquistare un pacchetto che include GTA V: Story Mode e GTA Online a 19,99 dollari (17,49 sterline). GTA Online è inoltre disponibile anche in formato stand-alone, a 9,99 dollari (8,99 sterline);

Al momento, i PlayStation Store e Xbox Store italiani non hanno ancora aperto i preordini della versione next-gen di GTA 5: per scoprire il prezzo in euro (verosimilmente identico a quello in dollari), sarà dunque necessario pazientare ancora un po'. Nel frattempo, ricordiamo che Rockstar Games ha bloccato la vendita dei suoi giochi in Russia, come gesto di solidarietà all'Ucraina in seguito all'atto di invasione del Paese.