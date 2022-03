GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S: primo sguardo alla grafica in un filmato di gameplay

C'è grande curiosità da parte dei videogiocatori di tutto il mondo circa la resa grafica della versione next-gen di Grand Theft Auto V, la cui uscita è prevista per domani, 15 marzo 2022. In attesa che il titolo arrivi sugli scaffali, qualcuno ha pubblicato un video a risoluzione 4K della versione PlayStation 5.

Il filmato in questione, pubblicato poche ore fa, ci permette di vedere l'intera sequenza introduttiva del gioco e una breve fase incentrata sull'esplorazione della città sulla console di ultima generazione Sony con attiva l'impostazione grafica che dovrebbe garantire non solo la risoluzione 4K ma anche i 60 fotogrammi al secondo e alcuni effetti Ray Tracing. Com'è possibile vedere nel corso del video, sembra che il dettaglio grafico sia piuttosto elevato, sebbene la bontà visiva del gioco e la sua stabilità andranno verificate con test approfonditi per comprendere meglio come si comporta il gioco in qualsiasi situazione.

Prima di lasciarvi al video pubblicato sul canale YouTube FA GAMEZ, vi ricordiamo che esiste un trucco per iniziare a giocare prima alla versione PS5 e Xbox Series X|S di Grand Theft Auto 5. Non dimenticate inoltre che, a partire da domani, gli abbonati a PlayStation Plus potranno riscattare GTA Online gratis su PlayStation 5.