GTA 5 per PS5 e Xbox Series X non sarà una semplice remaster

La nuova generazione di console è cominciata da diversi mesi, ma com'è noto a Rockstar Games non piace fare le cose di fretta. L'aggiornamento next-gen di Grand Theft Auto 5 è ancora in via di sviluppo, ed è ufficialmente atteso in una data non ancora specificata del 2021.

Stando alle parole del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, possiamo aspettarci grandi cose: l'amministratore delegato della compagnia che controlla Rockstar Games ha spiegato che il proprio gruppo non è abituato a realizzare dei semplici porting, preferendo prendersi "tutto il tempo necessario per svolgere il miglior lavoro possibile rendendo il titolo diverso nella sua nuova versione e per le nuove tecnologie sulle quali viene lanciato".

GTA 5 per PlayStation 5 e Xbox Series X, quindi, sarà molto di più di un semplice porting. Rockstar Games, dopotutto, ha già dimostrato di prendere la questione a cuore nell'ormai lontano 2014, quando nell'adattare il gioco per PlayStation 4 e Xbox One ha introdotto diverse novità, tra cui la visuale in prima persona. Cosa sta preparando per il debutto sulla nuova generazione di console? Ne abbiamo parlato nel Video Speciale che potete trovare in apertura di notizia: buona visione!