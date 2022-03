GTA 5 su PS5 e Xbox Series X: recensioni positive, ma è già review bombing

Ormai alla terza prova sul campo del cambio generazionale, il blockbuster di Rockstar Games è ora disponibile anche sui lidi delle nuove console di casa Sony e Microsoft.

Ma come se la cavano Michael, Trevor e Franklin tra le maglie di PlayStation 5 e Xbox Series X? Ad analizzare la riedizione next gen di GTA 5 in ogni dettaglio ci ha pensato di recente Digital Foundry, ma non solo. Parte della stampa specializzata ha infatti deciso di dedicare una nuova recensione al ritorno di Grand Theft Auto V. Le prime valutazioni sono dunque apparse su Metacritic, noto portale di aggregazione delle votazioni.



Queste ultime non sono in verità molte per il momento, ma offrono un panorama sicuramente variegato. Per quanto riguarda la versione PS5 di GTA V, per esempio, si contano ad ora soltanto 6 recensioni, che spaziano tra il 60/100 assegnato da Screen Rant al 100/100 assegnato da PC Games. Nel mezzo, il 75/100 di Power Unlimited, l'80/100 di PushSquare, l'85/100 di Vandal e il 90/100 di Jeuxvideo. La testata francese ha inoltre assegnato la medesima votazione anche alla versione Xbox Series X del titolo, che accoglie anche due 70/100, firmati da Comicbook e TheXboxHub.



La community non sembra però aver eccessivamente apprezzato il ritorno del gioco di Rockstar Games, già colpito nelle sue riedizioni da review bombing. A testimoniarlo è sempre Metacritic, i cui User Score per la versione PS5 e Xbox Series X di GTA 5 si attestano rispettivamente su 3,2/10 e 2,3/10.

In chiusura, vi ricordiamo che per ulteriori dettagli sulla riedizione dell'epopea di Los Santos, sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato alla versione PS5 e Xbox Series X di GTA 5, a firma del nostro Alessandro Bruni.