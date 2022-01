GTA 5 per PS5 e Xbox Series X sarà rinviato? Problemi di sviluppo secondo un rumor

Giungono dal Brasile alcuni rumor su Grand Theft Auto 5 next-gen tutto fuorché confermati, ma che riteniamo giusto portare alla vostra attenzione. Stando a quanto riferito, l'atteso gioco potrebbe infatti non rispettare la finestra di lancio fissata a marzo 2022.

A far allarmare l'intera community ci ha pensato un data miner brasiliano normalmente fuori dal nostro radar, che si presenta come un forte appassionato di Rockstar Games. Matheusvictorbr-, questo il nome con cui è conosciuto su Twitter, sarebbe venuto a conoscenza di alcuni problemi allo sviluppo di Grand Theft Auto 5 per PS5 e Xbox Series X|S. Secondo le sue fonti, questi potrebbero provocare uno slittamento della data di lancio fino ad aprile o persino a maggio. Matheusvictorbr- spera che i ragazzi di Rockstar Games riescano a mettersi al passo, tuttavia ha anche sentito di un nuovo articolo in arrivo sul blog istituzionali.

Rockstar Games è ben nota per le sue conversioni tutt'altro che superficiali, dunque, anche se stiamo parlando dello sviluppo di un porting, eventuali difficoltà non dovrebbero affatto stupire. Ricordiamo che Grand Theft Auto 5 next-gen era inizialmente atteso per l'11 novembre 2021, ma lo scorso settembre la compagnia americana ha deciso di optare per un rinvio al mese di marzo 2022, che fino a prova contraria risulta essere ancora la finestra di lancio ufficiale. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, intanto vi ricordiamo che GTA Online si è appena espanso con una nuova modalità cooperativa.