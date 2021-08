GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S in 4K a 60fps? Lo suggerisce il PS Blog tedesco

Non manca poi molto per il lancio della versione nextgen di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S, e così i ragazzi del PS Blog tedesco hanno pubblicato un articolo che riassume le uscite della seconda metà del 2021. Dall'articolo sembrano emergere delle importanti anticipazioni sulle ottimizzazioni del kolossal Rockstar.

Citando appunto la riedizione per sistemi di ultima generazione di Grand Theft Auto 5 tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati, i curatori del PlayStation Blog in lingua tedesca hanno infatti condiviso delle interessanti riflessioni sull'esperienza ludica e grafica da vivere su piattaforme come PS5.

Ad attirare maggiormente le attenzioni della community su questo articolo è il passaggio in cui l'autore del post condiviso sul PS Blog tedesco spiega che "non avete mai visto la metroboli criminale di Los Santos così bella, quando i grattacieli dello skyline brillano al Sole grazie a un audace aggiornamento grafico che dona nitidezza alla risoluzione per spingerla sui 4K e rendere la città estremamente fluida grazie al supporto ai 60fps".

Nella speranza di ricevere al più presto un commento da parte di Rockstar o dagli autori del PlayStation Blog teutonico, vi ricordiamo che la versione nextgen di GTA 5 è prevista in uscita per l'11 novembre tanto su PS5 quanto su Xbox Series X e Series S. Nel frattempo, vi rimandiamo a questa nostra guida con trucchi per conquistare la Los Santos di GTA 5.